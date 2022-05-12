انت الان تتابع خبر صرحت الفنانة رشا شربتجي إلغاء الجزء الثاني لمسلسل كسر عضم لهذا السبب!! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - حسمت المخرجة السورية ​رشا شربتجي​ الجدل وأعلنت عبر صفحتها عبر صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي عن عدم التفكير بصناعة جزء ثانٍ لمسلسل "​كسر عضم​" وذلك تفادياً للوقوع فخ التكرار، على أن تقوم بصناعة عمل جديد وفق تعبيرها.وكتبت رشا شربتجي:

وختمت بالقول:" كانت شراكة مميزة ورائعة مع شركة كلاكيت التي قدمت كل الدعم لإنجاز هذا المسلسل لكننا ارتأينا أخيراً أن نعمل على مشروع آخر جديد بدلاً من صنع جزء آخر للمسلسل كيلا نقع في فخ التكرار وبحثاً عن مواضيع متجددة. على أمل أن تلامس المشاريع الجديدة القادمة قلوبكم وتحظى بمحبتكم".