انت الان تتابع خبر ظهور ياسر جلال حالق صلعة بعد مسلسل الاختيار 3 يثير الجدل.. لن تتخيلوا السبب! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - استطاع الفنان ياسر جلال الذي يعتبر أحد نجوم السباق الرمضاني لعام 2022، تقديم شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفاجأ الجمهور بالتشابه الكامل بينهما حتى نبرة صوته.

وأضاف كان هدفنا الرئيسي نصل لروح الشكل، وذلك بالإضافة إلى اجتهاد الفنان ومذاكرته للشخصية باستمرار حتى فاق توقعات الجميع بمشهده في الحلقة الأولى.

وتابع بالفعل واجهت صعوبات في أثناء التحضير لشخصية الرئيس السيسي، فالصعوبة الأولى التي واجهتنا كان الجزء الأمامي في رأسه، ولذلك اضطررنا لحلق شعر ياسر جلال بالكامل، وبالفعل وافق الفنان على حلق رأسه حتى تظهر الجبهة الأمامية للشخصية بشكل طبيعي"، وبعد الانتهاء من التصوير أضطر إلى حلاقة شعره صلعة. والفنان ياسر جلال ، هو شقيق رامز جلال ولد فيعام 1969 (52 )عام ودرس فيها في مدرسة قصر الطفل الابتدائية ثم استكمل دراسته في المعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج منه في عام 1990.

والتحق ياسر بعد ذلك بالجيش ليؤدي مدته العسكرية ثم عاد إلى السينما والتليفزيون، حصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة كامبريدج البريطانية، قدم العديد من الأعمال الفنية والتي من أهمها مسلسل “ظل الرئيس”، مسلسل “رحيم”، تزوج من هبة عبد المنعم وهي سيدة من خارج الوسط الفني ورزق منها بابنه جلال وابنته قدرية.