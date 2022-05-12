المطربة أنغام تحيى حفلا غنائيا اليوم بالرياض

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 09:28 صباحاً - تحيى المطربة أنغام حفلا غنائيا اليوم الخميس بمدينة الرياض ضمن حفلات عيد الفطر المبارك.

احتفلت الفنانة أنغام، بنجاح أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “لوحة باهتة” عبر حسابها الرسمي على “الفيسبوك”.

كتبت الصفحة الرسمية لـ أنغام، :"ومن اللافت للانتباه أن تعليقات الجمهور على الأغنية والإشادة بها جاءت من جمهور الفنانة #أنغام من مختلف الدول العربية، ووصفوا اللحن بأنه السهل الممتنع وأثنوا على كلمات الأغنية. #أنغام #لوحة_باهتة”.

أغنية "لوحة باهتة" من كلمات نادر عبد الله وألحان عامر عاشور، وتوزيع طارق مدكور.

يذكر أن شاركت الفنانة أنغام فيديو من كواليس حفلها بالسعودية، منذ أيام عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وقدمت أنغام الشكر للجمهور، وكتبت: “عارف العيد والعيدية أنتوا الاتنين .. شكرا لجمهور القصيم”.