شاهد.. فيديوهات صادمة لمادونا وهي عارية تماما وتلد أشجارا وفراشات

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 09:28 صباحاً - تعاونت النجمة الأمريكية مادونا، البالغة من العمر 63 عاما، مع شركة "Beeple" لإنشاء سلسلة من الرسومات المتحركة، تظهر خلالها عارية تماما وتلد الفراشات والحشرات والأشجار.

وتتضمن المجموعة التي يطلق عليها اسم "Mother "of Nature (أم الطبيعة)، والتي سيتم بيعها لفائدة الأعمال الخيرية، نموذجا ثلاثي الأبعاد لجهاز مادونا التناسلي، الذي يتم عرضه بشكل كامل وواضح في شكل رسوم متحركة.

وفي بيان لها، قالت مادونا: "أردت التحقيق في مفهوم الخلق، ليس فقط الطريقة التي يخرج بها الطفل إلى العالم من خلال مهبل المرأة، ولكن أيضا الطريقة التي يلد بها الفنان الإبداع"، مشيرة إلى أن "جميع الأعمال تم تصميمها باستخدام مسح ثلاثي الأبعاد".

وتظهر مادونا في مقاطع فيديو صادمة وهي تلد أشجارا وفراشات وحشرات، والتي يسميها الفنانون "واحدة من أجمل إبداعات الطبيعة، وعلامة الأمل".

وبحسب الموقع الذي نشر الرسوم فإن "الفراشات هي استعارة للمفارقة القائلة إن العالم يحترق في مشهد ما بعد نهاية العالم، ولكن لا يزال هناك دليل على الحياة.. نستمر في الولادة، بغض النظر عن الدمار الذي يحدث، بغض النظر عن القمع الذي نواجهه. إنه ينقل رسالة مهمة مفادها أنه إذا كنت تنتظر أن يكون العالم مثاليا أو أن تكون حياتك مثالية لخلق الفن، فلن يحدث ذلك أبدا. علينا أن نفعل ذلك، من أجل بقائنا في هذا العالم الفوضوي الذي لا يمكن التنبؤ به".