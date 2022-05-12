سألوا الفنانة غادة نافع عن سبب صراخها ليلة الزفاف و زوجها رجعها لأمها .. فأجابت بجرأءة و دون خجل !

الرياض - محمد الاطلسي - روت الفنانة المصرية غادة نافع، ابنة الفنانين الراحلين ماجدة الصباحي وإيهاب نافع، كواليس واقعة غريبة حدثت لها مع زوجها في ليلة زفافها.

وأوضحت خلال حوار سابق ببرنامج «معكم»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، وتقدمه الإعلامية «منى الشاذلي»، أنها كانت مرتبطة بوالدتها بطريقة قوية لدرجة أنها كانت تسكن في البيت مع والدتها، ولم تتركها لحظة للسفر أو لقضاء شهر عسل

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وأكدت أن والدتها كانت متخوفة من زوجها لكونه عراقي الجنسية، قائلة: «كانت خايفة ياخدني ويسافر العراق، بس والله عمري ما سبتها يوم لدرجة أنني بكيت في ليلة الدخلة وجوزي خدني وداني لماما».

تحدثت غادة عن كواليس علاقة والديها قبل وبعد الانفصال. كما عُرض خلال اللقاء، لأول مرة، لقطات من حفل زفافها الذي أقيم قبل نحو 20 عاما، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.

وأكدت غادة أن والدتها احتفظت بشريط حفل الزفاف حتى وفاتها، قائلة: "على فكرة أنا أول مرة أشوف الفرح معاكم.. مشوفتوش من وقت ما اتجوزت من 20 سنة لحد الآن، ماما كانت مخبياه عشان محدش يشوفه، ومحدش ينزله على النت".

وتوفيت الفنانة المصرية ماجدة الصباحي في يناير 2020 عن 89 عاما، بعد غياب طويل عن السينما والأضواء.

المصدر : فن ومشاهير