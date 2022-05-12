انت الان تتابع خبر مالذي حدث بينهم لتصل أزمة ريم البارودي وريهام سعيد لساحات القضاء؟ والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية اليوم الأربعاء، بتأييد الحكم الصادر ضد الفنانة ريم البارودي بتغريمها 20 ألف جنيه في الدعوى القضائية المقامة ضدها من الإعلامية ريهام سعيد والتي تتهمها فيها بالسب والقذف.

وتستند الدعوى على مقطع صوتي مسرب على مواقع التواصل الاجتماعي، للفنانة ريم البارودي تسب فيه الإعلامية ريهام سعيد.

أزمة ريم البارودي وريهام ردت الإعلامية ريهام سعيد في وقت سابق ببرنامج "شيخ الحارة"، علي سؤال ما إذا كانت تشعر بالغيرة من الفنانة ريم البارودي قائلةً، "الغيرة مش عندي، لأن أنا ولا بحس ان أنا أحسن من حد ولا حد أحسن مني، وده كلام أهبل، أغير منها عشان ايه؟ عشان هي تألقت أو تفوقت في ايه؟".

وأضافت: لم نكن يومًا صديقتين وقابلتها ست مرات في حياتي، ونحن لا نشبه بعضنا البعض. ووفقا لريهام سعيد فإن بداية الخلاف كانت عند مشاركتها صورة لدرة وإشادتها بإطلالتها، وتابعت:

"كلمني أحد الأشخاص وقالي ريم زعلانه من الصورة.. شوية ولقيت صورة نازلة وهي حاضنة زينة، وبتقول اللي مش عاجبه يشرب من البحر".وأوضحت أن ريم في مرحلة من المراحل "كانت ست جدعة لغاية ما كنت بشتغل، ولما قعدت في البيت بطلت تكلمني.. هي أخدت كتير من الفانز بتوعي والمتابعين".

بدورها، أشارت ريم البارودي في حوار ببرنامج "العرافة" أجرته في وقت سابق، إن ريهام سعيد كانت تقصدها عندما قالت "في ناس بتاكل معاك عيش وملح مجرد جوع وليس أكثر"، لافتة إلي أنها لا تعلم سبب ذلك.

وأوضحت ريم البارودي خلال البرنامج أنها كانت دائمة الشجار مع ريهام سعيد بسبب اختلافهم وان الأمر لم يكن يصل إلي السوشيال ميديا، إلا أن شخصا ما قام بالتدخل بينهم في آخر خلاف ما أدري إلي تفاقم الأوضاع.