انت الان تتابع خبر تعليق مفاجئ من أصالة على استشهاد شيرين أبو عاقلة.. آخر ما كتبته عن مصر أبكى شعب مصر كله ! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - نعت الفنانة أصالة، الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة التي وافتها المنية، صباح اليوم، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة «جنين» الفلسطينية.

وفاة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن وفاة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم عن عمر يناهز الـ51 عاما، بالإضافة إلى إصابة الصحفي علي السمودي برصاصة في الظهر، يذكر أنّ أبو عاقلة كانت من أوائل المراسلين الميدانيين المختصين بتغطية الحروب والاحتلال الإسرائيلي لقناة الجزيرة.

يذكر أن أصالة تستعد لإحياء حفلا غنائيا يوم الجمعة 13 مايو الجاري بمنطقة «أرض المعارض» بدولة الكويت، وم المقرر أن تقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيها، كما يشاركها الحفل الفنانة رحمة رياض.