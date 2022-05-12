انت الان تتابع خبر الفنانة الوحيدة التي أهانت أحمد حلمي وترويجه للشذوذ في فيلم واحد تاني.. لن تخيلوا من هي! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - صدم النجم أحمد حلمي كثير من جمهوره بسبب تضمن فيلمه الأخير "واحد تاني" إيحاءات مخلة وكذا ترويجه للشذوذ.

وطالبت بإصدار قانون يمنع اللجوء إلى الإيحاءات في الأفلام السينمائية بالتزامن مع تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام ضد فيلم "واحد تاني" للفنان أحمد حلمي.

وكتبت هلا رشدي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "يا رب يطلع قانون يمنع الإيحاءات الجنسية والتلاعب في الألفاظ في أفلامنا الحلوة، ونبطل نضحك عليها في السينمات وصوتنا يجيب آخر القاعة، فـ نشجَّع صُناع العمل يزودوا الجرعات.. ونتيجة التساهل ده "الحياء" بيختفي وواحدة واحدة سقف الخروج عن النص بيزيد في حياتنا العامة.. #الفن_رسالة"، في إشارة إلى ترويج الفيلم إلى المثلية.

لتقوم هلا بالتعليق مجددا عبر حسابها على فيس بوك قائلة:"وطالَبَت البتنجانه، وشوَّحِت بإيدها كده قال يعني مش هاممها!!! وكم مَهول من المكالمات وطلبات المداخلات التليفونية..أنا مُشاهد طبيعي أُمنيته الحلو يكمل عشان نستمتع بالأعمال ديه مع ولادنا.. ده أنا.. ده أنا مِنِّي لله".