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الرياض - احمد صلاح - الحفل الغنائي للفنانة ياسمين علي من المقرر أن تقدم الفنانة المصرية الصاعدة ياسمين علي عرضًا على مسرح الجمهورية بدار الأوبرا يوم الأحد 22 مايو 2022.

ومن المقرر أن تقدم ياسمين علي عرضًا على مسرح الجمهورية بدار الأوبرا يوم 22 مايو الساعة الثامنة مساءً. وبحسب موقع شراء التذاكر، حددت دار الأوبرا أسعار تذاكر الحفلة ب 160 جنيها و 210 جنيهات و 260 جنيها.

حجز تذاكر الحفل الغنائي للفنانة ياسمين علي

سيُعرض عليك رابطا لحجز تذاكر حفل ياسمين علي في 22 مايو؛ للقيام بذلك، انقر هنا، حيث يمكن حجز تذاكر الحفل إِلِكْتِرُونِيًّا من خلال موقع حجز تذاكر الأوبرا، والذي يشمل جميع حفلات دار الأوبرا.

والجدير بالذكر أن الفنانة ياسمين علي نشرت الحدث على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إلى جانب صفحة الويب الخاصة بشراء تذاكر عرض دار الأوبرا.

شروط حضور حفل ياسمين علي بدار الأوبرا

تفتح الأبواب الساعة 7:00 صباحًا.

تفتح الأبواب الساعة 7:00

لا يجوز الدخول دون قناع.

ارتدِ ملابس مناسبة لزيارة دار الأوبرا المصرية (لا يجب ارتداء السراويل القصيرة).

الالتزام بدخول مدخل التعقيم المعتمد.

التقيد بإجراءات الاختصاصي لقياس درجة الحرارة.

ضرورة الحفاظ على مسافة اجتماعية ومسافات آمنة بين عامة الناس.

لا يجوز الجلوس في أي مكان آخر غير المقعد المحجوز ويجب الحصول على تذكرة.

ولا يسمح بدخول الأطفال دون سن السابعة.

لا يسمح بالتصوير الفوتوغرافي.

واللافت أن ياسمين علي ولدت في 13 يناير 1990، وهي مغنية مصرية ولدت في محافظة البحيرة قبل انتقالها إلى الإسكندرية.