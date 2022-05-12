والدة اَمبر هيرد تتواصل سرًا مع جوني ديب وتؤكد أن ابنتها لم تكن تريد مقاضاته والمحامين السبب

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت والدة آمبر هيرد عن تفاصيل جديدة وصادمة في القضية المتداولة الآن بين ابنتها وزوجها السابق الفنان الأمريكي جوني ديب، والتي يتهمها فيه بالتشهير به بعد الكشف عن تعرضها للعنف الجسدي منه.

وكشفت صحيفة ذا نيوز عن عدد من الرسائل الصادمة لـ بايج هيرد، والدة الممثلة الأمريكية آمبر هيرد، بأن فكرة اتهام جوني ديب بالعنف لم تكن فكرة ابنتها.

وفي التفاصيل، كشفت والدة آمبر هيرد لـ جوني ديب أن طلب ابنتها بالحصول على أمر تقييدي بحقه لم يكن بإرادتها.

ووجهت والدة آمبر هيرد اللوم إلى المحامين من كلا الطرفين معتبرة أنهم السبب في تفاقم الأزمة بين الطرفين، مؤكدة أن ابنتها لم تكن تريد ذلك ولكنها كانت رغبة المحاميين، وعلقت قائلة: “المحامون من كلا الطرفين قاموا بذلك… ليست آمبر. سمعت القصّة كاملة ولم تكن تريد ذلك… المحامون أرادوا ذلك“.

وهاجمت والدة آمبر هيرد محامية ابنتها مشيرة إلى أنها من أخبرتها بأن الطريقة الوحيدة للحصول على مكان للعيش فيه خلال 30 يوماً هو إتهام جوني ديب بالعنف ضدها.

وتابعت قائلة: “لم تكن هذه فكرتها وليست رغبتها. قيل لها إنّها ستُطرد في غضون 30 يوماً إن لم تفعل ذلك“.

وشددت على أنها لا تحاول اختلاق لابنتها لكنها لم تكن تريد أن تفعل ذلك، وعلقت: “أنا لا أختلق الأعذار، لكن هذا ما آمنت به. لم تكن تريد أن تفعل ذلك. شعرت أنّها تخون حبّها الوحيد”.

وواصلت والدة آمبر هيرد حديثها إلى جوني ديب وطالبته بعدم إخبار ابنتها بتفاصيل حديثهما وإبقاء الرسالة سراً بينهما.

ورد جوني ديب على رسالة والدة آمبر هيرد بأنه قرر اللجوء إلى المحكمة بعد اتهامه بالعنف معتبراً أن ذلك من أجل صورته أمام أطفاله، قائلاً: “هذه هي حياتي أيضاً، كيف سيراني أطفالي وأصدقاؤهم؟ أنا لا أستحقّ هذا، وهم لا يستحقّون هذا… خاصّة منها“.

أزمة جوني ديب وآمبر هيرد

ولا تزال القضية المرفوعة من جوني ديب متهماً آمبر هيرد زوجته السابقة بالتشهير في ساحة المحكمة، ومن المقرر أن تعود آمبر هيرد لساحة الشهود يوم الأثنين المقبل 16 مايو الجاري، حيث سينهي محاموها استجوابهم المباشر كما سيتم استجواب أمبر هيرد من قبل الفريق القانوني للنجم جوني ديب.

وهذا التحرك القضائي ليس الأول في قضية انفصال جوني ديب وأمبر هيرد، وإنما منذ إعلان انفصالهما في عام 2016، فإن جوني ديب وأمبر هيرد يجتمعان دائماً في ساحات القضاء ويتبادلان الاتهامات

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