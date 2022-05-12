انت الان تتابع خبر اتتذكرون الطفل الصغير شقيق نهال في مسلسل العشق الممنوع ؟؟ .. اتفرجوا كيف أصبح اليوم شكله والذي صدم الجميع !!اتفرج(صورة) والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تغيرت ملامح النجم التركي باتوهان قراجاقايا كثيرًا بعد مرور ١٢ عامًا على ظهوره الأول بمسلسل (العشق الممنوع)، وآنذاك كان طفلًا صغيرًا أما الآن فأصبح شابًا عشرينيًا.لعب دور شقيق هازال_كايا (نهال) وابن زوج بيرين_سات (سمر)، وأحبه المشاهدون لأنه أطل كطفل خفيف الظل، وبشّر بمستقبل كبير.

قدّم دوريْن ثانوييْن بعد (العشق الممنوع) فقط، وتوقف عن التمثيل عام ٢٠١٢. لم يظهر بعدها بأي مسلسل أو فيلم جديد لكنه لم يعلن اعتزاله وربما ينتظر نصًا قويًا ومناسبًا يعيده إلى الشاشة.