انت الان تتابع خبر سبب تغريم ريم البارودي 20 ألف جنيه.. قصة الخلاف بينها وبين ريهام سعيد والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - انتشر أسم الإعلامية ريهام سعيد والفنانة ريم البارودي كثيراً في الساعات الأخيرة الماضية على تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب الخلاف وصل بينهم إلي ساحة القضاء، وهذا بدون معرفة جميع الأسباب الحقيقة وراء هذا الخلاف، وتسأل جميع المتابعين عن طبيعة المشاكل بينهما وهي التي وصلت لإتهام ريم بالسب والقذف ضد ريهام على السوشيال ميديا.

سبب تغريم ريم البارودي 20 ألف جنيه

وحرصت ريهام سعيد على إقامة قضية جنح ضد ريم البارودي واتهمتها بالسب والقذف، وأيضاً الطعن في الأعراض في وقت سابق، ودلت على هذا بتسجيل صوتي وهي توجه لها فيه الكثير من الألفاظ الخاصة بالسباب، وأيدت المحكمة الحكم الخاص بتغريم ريم 20 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، ورفعت دعوى استئناف ولكن المحكمة الاقتصادية في القاهرة رفضتها.

قصة الخلاف بين ريهام سعيد وريم البارودي

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلافات كثيرة بين الفنانة ريم البارودي والإعلامية ريهام سعيد، وذلك بعد أن خرجت الأخيرة عن صمتها وتحدثت في فيديو أن ريم وجهت لها السباب والشتائم، وهذا أثناء حديثها مع أحد الصحفيين وهي كانت تقارنها زينة.

وأيضاً لم تتحمل الإعلامية ريهام سعيد توجيه السباب الكثير لها، ورفعت القضية سب قذف والطعن في الأعراض ضد ريم البارودي، والسبب وراء هذا الخلافات المستمرة بين الإثنين ما زال حتى الآن غير معلوم، وإن كلاهما تقول أسباب غير الأخري.