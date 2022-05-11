كريم محمود عبدالعزيز ينتهي من تصوير مسلسل ”البيت بيتي”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 11:22 مساءً - انتهى الفنان كريم محمود عبد العزيز صناع مسلسل "البيت بيتي" من تصوير العمل المقرر طرحه في الفترة المقبلة على إحدي المنصات الاليكترونية.

وتدور الأحداث في إطار كوميدي رعب تشويقي حول الثلاث أشقاء كريم وخاطر ومحمد محمود عبدالعزيز، حيث تجمعهم العديد من المواقف مع والدهم عابد عناني، وذلك مع الانتقال بين فترتين زمنيتين مختلفتين، ويرث خاطر قصرا يكتشف أنه ملعون، فيما يظهر كريم محمود عبدالعزيز بشخصية سائق تاكسي يواجه العديد من الأزمات، وينتمي العمل إلى نوعية الأعمال ذات الـ 10 حلقات.

ومسلسل البيت بيتي من بطولة كريم محمود عبدالعزيز، مصطفى خاطر، محمد محمود عبدالعزيز، ميرنا جميل، مي القاضي، سامي مغاوري، وعابد عناني، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وإخراج خالد مرعي.

ومن ناحية أخرى عُرض مؤخرا لـ كريم محمود عبدالعزيز فيلم من أجل زيكو الذي حقق نجاحًا كبيرًا في السينمات، وهو من بطولة منة شلبي، محمود حافظ، محمد محمود، والطفل يوسف أحمد صلاح، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت، شيكو، وإسعاد يونس، وغيرهم، والعمل من تأليف مصطفى حمدي، ومن إنتاج وإخراج بيتر ميمي.

