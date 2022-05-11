انت الان تتابع خبر الجمهور مصدوم من تصريحات الفنان خالد سرحان حول الحالة الصحية للزعيم عادل إمام.. اليكم ماذا قال ! والان مع التفاصيل

الرياض - احمد صلاح - �شف الفنان خالد سرحان عن تطورات الحالة الصحية للنجم عادل إمام، موضحاً حقيقة الاشاعات التي انتشرت مؤخراً عن وفاة الزعيم.وطمأن النجم خالد سرحان، الجمهور على الحالة الصحية للزعيم عادل إمام، بعد أن طالته الكثير من الإشاعات في الفترة الأخيرة عن تدهور حالته الصحية وأعتزاله التمثيل. وأكد خالد سرحان أن عادل إمام لم يعتزل التمثيل، وعن حالته الصحية قال إنه في صحه كويسة الحمدلله وزي الفل، ودي إشاعات ملهاش أي لزمة وربنا يديله الصحة، وإن شاء الله السنة الجاية يعملنا عمل جديد يرجع به ويمتعنا زي ما بيمتعنا دايما".