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الرياض - احمد صلاح - من منا لايتذكر (سوسو) أخت عاطف في مسرحية العيال كبرت؟ .. لن تتخيلوا كيف اصبخت بعد هذه السنوات والمفاجأة الكبرى من هو النجم الكبير الذي تزوجها وطلقها بالثلاثة اليكم صورة لها!

صادف يوم أمس الثلاثاء عيد ميلاد الفنانة نادية شكري، والتي أكملت اليوم عامها الـ65، نادية شكري اشتهرت بدورها في مسرحية العيال كبرت وقدمت عدد محدود من الأعمال الفنية قبل إعتزالها.

وفي إحدى اللقاءت التلفزيونية كشفت نادية شكري، عن سبب الطلاق وقالت: "كنت شديدة الغيرة عليه وفي نفس الوقت كان رجل "شقي" ولم يتحمل غيرتي". وشاركت نادية شكري في بطولة عدة أفلام منها للحب قصة أخيرة وإمرأة بلا قيد.