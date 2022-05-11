انت الان تتابع خبر مجموعه من كبار الفنانيين من هو النجم الذي خطف إعجاب محمد صلاح ووصفه بـ الجامد فنان لن يخطر على بالك! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - جاء ظهور محمد صلاح في دراما رمضان 2022 مميزا، إذ ظهر اسمه في أولى حلقات عملين دارميين هما مسلسل دايما عامر للفنان مصطفي شعبان ومسلسل راجعين يا هوى للفنان خالد النبوي، وذلك في استمرار لظهور الفرعون المصري نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر في دراما رمضان على مدار الأعوام السابقة.

وأشاد محمد صلاح ، بمسلسل "مكتوب عليا" للنجم أكرم حسنى والذى تم عرضه حصريًا على قناة dmc ومنصة watch it.

حيث نشر أكرم حسني فيديو شاركه محمد صلاح معه على موقع إنستجرام، أثناء مشاهدته المسلسل معلقًا: "أنت جامد أوي أقسم بالله. وتفاجأ أكرم حسني من رد فعل محمد صلاح، لينشر ستوري على حسابه الرسمي بإنستجرام يسأل جمهوره:

"لما أصحى ألاقي فخر العرب بيتفرج عليا.. المفروض أعمل إيه؟"، كما علّق على محمد صلاح وكتب "أنا جامد!! أومال أنت تبقى إيه؟!!.