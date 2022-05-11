نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بعد خروجه من سباق العيد.. “فارس” أحمد زاهر في تحدِ صعب بشباك التذاكر خلال أيام على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الشركة المنتجة لفيلم “فارس” بطولة أحمد زاهر، عن موعد طرحه في دور العرض، بعد أن تم تأجيل عرضه من سباق عيد الفطر.

وقد حددت الشركة الأربعاء المقبل 18 مايو لعرض الفيلم، وهو الموعد الذي سيوجه فيه الفيلم العديد من الصعوبات والتحديات التي لا تتناسب مع أولى بطولات أحمد زاهر السينمائية.

أولى هذه التحديات أن معظم رواد السينما في هذا التوقيت مشغولين بامتحانات نهاية الترم، بالإضافة أن التوقيت نفسه ليس له علاقة بالمواسم السينمائية المعروفة التي تشهد إقبالا من الجمهور.

ويعتبر خروج الفيلم من سباق العيد من أكبر أخطاء الإنتاج والتوزيع خاصة أن الموسم كان مبشرًا خاصة أن عدد الأفلام المتنافسة في الموسم كانت قليلة للغاية واقتصرت على ثلاثة أفلام فقط لـ حلمي وعلي ربيع والسقا، وكانت فرصة جيدة ليحقق أحمد زاهر إيرادات مناسبة في أولى بطولاته.

ما فعله التوزيع في أحمد زاهر هي عملية اغتيال صريحة، لأن الفيلم لن يكون قادرًا على المنافسة في هذا الوقت “الميت” ولن يستطيع الفيلم الصمود طويلا في شباك التذاكر خاصة أن “زاهر” ليس لدي رصيد يحميه في شباك التذاكر.

الغريب أيضا أن الشركة المنتجة لم تساهم في دعم الفيلم بشكل جيد، حيث كشقت مؤخرًا عن أفيشات الفيلم، وهي الأفيشات التي تبدو في تصميمها من التسعينيات التي لا تتناسب مع طبيعة تصميم الأفيشات التي نماسب هذه الفترة، حيث اكتفت برص الأبطال بجانب بعضهما في تصميم فقير للغاية.

وقال زاهر فى تصريحات صحفية، إن الفيلم سوف يتم تقديمه للجمهور بداية من 18 مايو الجارى مشيرا إلى أن العمل “أكشن” يحمل كثير من الصراعات والقضايا التى يقدمها فى الفيلم بشخصية فارس، وهو عامل بنزينة ينتمى إلى طبقة اجتماعية فقيرة، يدخل فى العديد من الصراعات مع الفنان حسين فهمى الذى يجسد شخصية رجل أعمال ثرى لكن لديه مشاكل نفسية تجعله يتصرف تصرفات غير سوية، ويدخل فى صراعات مع فارس.

فيلم فارس بطولة أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى أكشن تشويقى، تأليف حسام موسى، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج رؤوف عبد العزيز.