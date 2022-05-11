انت الان تتابع خبر زواج مروة عبد المنعم بعد عنوسة طويلة أشعل الوسط ! لن تصدق من هو العريس ! فنان وسيم للغاية اتفرج والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بأخبار زواج الفنانة مروة عبد المنعم في عمر الأربعين من الفنان المصري الكبير مصطفى قمر.

يأتي ذلك رغم أنه وخلال خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج "نص الحدوتة" نفت مروة عبد المنعم (43 سنة) شائعات ترددت بعد قيامها بنشر صورة على حسابها بمواقع التواصل الاجتماعى مع مصطفى قمر، بأنهما تزوجا وأكّدت الفنانة المصرية المُقلّة فنياً خلال الفترة الماضية أن هذا الأمر غير صحيح و"مفيش أى حاجة بينا".وتابعت مروة أنها لا تعلم السبب وراء تلك الشائعة خاصة وأن الفنان مصطفى قمر يحب زوجته، مضيفة: "طول عمرى نفسى أغنى وأرقص كل إما أقول لحد كدا مايصدقنيش".