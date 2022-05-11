انت الان تتابع خبر تعليق مفاجئ من عمرو أديب على استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة برصاص الإحتلال!.. لن تتوقع ماذا قال! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - نعى الإعلامي عمرو أديب، شيرين أبو عاقلة "أشهر صحفية فلسطينية"، التي استشهدت صباح اليوم برصاصة في الرأس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، عن استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة (51 عاما) برصاص الاحتلال، وإصابة الصحفي علي السمودي برصاصة في الظهر ووضعه مستقر، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وقال الزميل المصاب سمودي لمراسلنا في جنين، إنه كان يتواجد برفقة الزميلة أبو عاقلة ومجموعة من الصحفيين في محيط مدارس وكالة الغوث قرب مخيم جنين، وكان الجميع يرتدي الخوذ والزي الخاص بالصحفيين.