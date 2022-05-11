انت الان تتابع خبر صدمة لن تخطر على البال.. أحلام تعيّر شيرين رضا بطلاقها من عمر دياب.. لن تصدق السبب وما قالته دون خجل! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أثارت الفنانة شيرين رضا الجدل بمجموعة من التصريحات خلال ظهورها ضيفة في برنامج “حبر سري” الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم. وفي سؤال رداً عن علاقتها بالفنانة أحلام، نفت الفنانة المصرية علاقتها بالنجمة الإماراتية، وأكدت على أنها لا تستمع لأغنياتها.وكانت الفنانة الإماراتية أحلام قد أنضمت لمهاجمي الفنانة شيرين رضا، بسبب تصريحات سابقه لها ترجع للعام 2017، حول أصوات المؤذنين، ووصفها وقتها بـ”الجعير”.

وكتبت في تعليق آخر “زين سووووا فيك عمرو دياب لما شاتك حسبي الله عليكي”، مضيفة “صوت الآذان جعير حسبي الله ونعم الوكيل فيكي.. يعني سووووو كلااااس”.

وكانت الفنانة شيرين رضا أثارت جدلًا بعد تصريحات بشأن اعتراضها على أصوات المؤذنين الخالية من أي جمال ووصفتها بالمنفرة، في حوار أجرته قبل أيام مع المذيعة سمر يسري ضمن برنامج “”أنا وأنا”.

وفي مقابلتها مع برنامج حبر سري قالت شيرين رضا أن اتهامها بالإساءة إلى الآذان غير منطقي وأن كلامها تم فهمه بشكل خاطئ، وأوضحت سراً جديداً عن رأيها في الاذان وقالت شيرين أنها ليست متخلفة و “عبيطة” لتكون ضده ولم تتحدث عن هذا الموضوع أساساً.

رد شيرين رضا على الإعلامية أسما إبراهيم بشأن أحلام شامسي فسره البعض بأنه رد فعل لتصريحات قديمة من النجمة الإماراتية على تصريحات شيرين رضا، خاصة وأن رضا حرصت على تجاهل أحلام شامسي بشكل واضح.

يُذكر أن شيرين رضا أعلنت رغبتها الشديدة بتنفيذ قرار توحيد صوت الآذان في أقرب وقت، لأنه أمر حقًا ضروري. كما أثارت الجل بتصريحات عن الأضحية في عيد الأضحى، فعبرت شيرين رضا عن استنكارها لذبح الأضاحي في الشارع، مؤكدة على إنه تصرف غير سليم بالمرة.

وتابعت الفنانة شيرين رضا حديثها بأننا نستعرب كثيرًا من انتشار حالات القتل، في حين إننا نحضر الخروف إلى المنزل ونجعل أطفالنا يهتمون به، ثم نذبحه فجأة مما يشعرهم بالصدمة.

وبعد هذه التصريحات تعرضت شيرين رضا لهجوم عنيف من بعض الجمهور الذي وجد أن حديثها لم يكن مسئولاً، خاصة وأنها تطرقت إلى أمور حساسة استفزت بيها الجمهور، وفي المقابل دافع آخرون عن شيرين رضا معتبرين أنه تم اجتزاء رأيها في صوت المؤذنين، فهي أبدت انزعاجها من الأصوات غير الملائمة ولم تتحدث عن الشيوخ ككل.