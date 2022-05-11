انت الان تتابع خبر اتفرجوا .. أول ظهور لياسمين صبري بعد الإنفصال.. الفستان الأزرق أشعل السوشيال والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ظهرت الفنانة ياسمين صبري لأول مرة بعد خبر طلاقها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وأشعلت جميع مواقع التواصل الاجتماعي بظهورها الحديث، ونشرت الكثير من الصور الخاصة بها خلال قضائها عطلتها الصيفية في موريشيوس، وتعد من أبرز اللقطات التي ظهرت بها.

أول ظهور لياسمين صبري بعد الإنفصال

وأطلت الفنانة ياسمين صبري بإطلالة أنيقة وسط الطبيعية الخلابة، وهي ترتدي فستان باللون الأرزق مع عقد أنيق وتسريحة شعر جذاب، وعلقت على الصورة قائلة “صباح الخير من عالمنا الجميل”.

ياسمين صبري

انفصال ياسمين صبري وأبو هشيمة

وكشف مؤخراً مصدر مقرب من أحمد أبو هشيمة عن انفصاله عن الفنانة ياسمين صبري، وذلك بعد زواج استمر إلى عامين، وأكد على أن علاقتهما يسودها الود والاحتلام وأن الانفصال تم بهدوء وبشكل راقي.

أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري تزوجوا في 2020

وأعلن أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري عن زواجهما في عام 2020، بحضور أسرتيهما والعدد من أصدقائهما المقربين، وحضر هذا الفرح التجمع العائلي في الإطار الخاص بالإجراءات الاحترازية للتصدي إلى فيروس كورونا ووقتها.

تعاقد ياسمين صبري على مسلسل الشادر

ومن اتجاه أخر تعاقدت الفنانة ياسمين صبري على مسلسل جديد يحمل أسم “الشادر” وهي تتكون من 15 حلقة وتقدم فيه ياسمين دور فتاة شعبية ومن المفترض عرضه قريباً من خلال واحدة من منصات التواصل الاجتماعي، ويشاركها في البطولة أشرف عبد الباقي وطارق صبري ومحمود حافظ وطارق عبد الحليم وغيرهم الكثير من الفنانين.