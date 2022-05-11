انت الان تتابع خبر صدر مكشوف.. زوجة عصام باب الحارة بالبكيني في المسبح والجمهور يشتمها.. صورة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أطلت الفنانة السورية ليليا الأطرش على جمهورها بإطلالة غير متوقعة، فيما هاجمها معظم المعلقين وتمادى بعضهم حد شتمها.

وفي التفاصيل، نشرت الفنانة السورية ليليا الأطرش التي عرفت باسم "لطفية" في المسلسل الشامي الأشهر "باب الحارة"، مجموعة صور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت لطفية مرتدية البكيني وتشرب العصير في أحد المسابح المفتوحة، وقد ظهرت بشكل مختلف بحيث برزت عملية التجميل لشفتيها وأسفل فكها.

وعلقت لطفية باب الحارة بالقول: "تحت أشعة الشمس الذهبية وفي المياه المتلألئة نقضي أجمل الأوقات.. يسعد لحظاتكم أصدقائي".

وانهالت التعليقات من الجمهور على الصورة، حيث تغنى مجموعة بجمالها وأخرى تميّزت بالطرافة مثل "وين أبو عصام وعصام ومعتز"، "يا باطل"، "وين عصام خلي يجي يشوف".

في حين أخذت كثير من التعليقات طابع الحدة وذهب أصحابها لشتم الفنانة والمطالبة بمحاسبتها نظرا "لنشرها الفسق!"، على حد وصفهم.

تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها نجمة باب الحارة الجدل، والتي تعتمد إطلالاتها على الملابس الجريئة للغاية، والتي تكشف عن تفاصيل جسمها بشكل صارخ.

ليليا الأطرش، فنانة سورية، مقيمة في الإمارات، حظيت بشهرة واسعة بعد مشاركتها في مسلسل البيئة الشامية الشهير باب الحارة، حيث ارتبطت في ذهن الجمهور بلطفية زوجة عصام، الذي يؤدي دوره الفنان ميلاد يوسف.