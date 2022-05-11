انت الان تتابع خبر الشرطة تريد القبض على مايان السيد وأميرة أديب اليكم السبب !! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة الشابة مايان السيد عن مطاردة الشرطة المكسيكية لها أثناء تواجدها هناك برفقة صديقتها الفنانة أميرة أديب، لقضاء عطلة عيد الفطر، وأشارت ميان إلى توقيفها أكثر من مرة ولم تفصح عن السبب، كما تحدثت لأول مرة عن تفاصيل أزمتها الصحية هناك، مؤكدة الاشتباه في تعرضها للدغة ثعبان، بينما أعلنت أميرة احتمال انتقال فيروس كورونا إليها.

وتابعت مايان حديثها في الفيديو عن حالتها الصحية، أنها تعرضت للدغة من شئ مجهول، حيث قالت: كان عندي من يومين برد، وكنت بموت، وحد يقولي إيه ده، ديه قرصه تعبان! وكشفت أيضا أميرة أديب عن حالتها الصحية في المكسيك، وخوفها من الإصابة بفيروس كورونا، حيث قالت: لازم اعمل مسحة كورونا، لأني تعبانة، ولو طلعت كورونا يبقي كملت.

وسبق أن ردت مايان السيد على التعليقات السلبية الموجهة إليها بسبب الاطلالات الجريئة في رحلة المكسيك، وغردت عبر حسابها الشخصي على موقت تويتر مؤكدة أنها مريضة، وتحظى برعاية أميرة وبعض المتواجدين معها في الرحلة السياحية.

ثم تابعت التغريد قائلة: لقد اكتشفت أنه عندما تختار التجاهل وعدم إعطاء أي أهمية للتعليقات السلبية والحكم عليك، فإنك تصبح أكثر سعادة وتعيش بحرية. هذا حقًا يغير حياتي إلى الأفضل.

وأضافت في تغريدة تالية: احتاج من توأم روحي أن يعثر علي الآن.. أنتظره من فترة طويلة.

ثم غردت قائلة: أنا أحب دعم الآخرين كثيرًا ولا أتوقع شيئًا في المقابل أنا في الحقيقة أحب ذلك في نفسي، ووقعت تغريدتها بقولها منمايان المريضة في المكسيك يذكر أن مايان السيد تعرضت لحملة هجوم وتعليقات سلبية بسبب اطلالتها الجريئة في رحلة المكسيك، كما تعرضت لنفس الانتقادات بعد نشر مقطع فيديو لها وهي تبكي داخل المسجد الحرام، واختارت ميان تجاهل كل هذه الانتقادات وعدم الاشتباك مع تعليقات متابعيها على السوشيال ميديا.