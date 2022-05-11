هيفاء وهبي تخطف الأنظار بالأبيض القصير في أحدث ظهور

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 07:25 مساءً - أطلت الفنانة هيفاء وهبي ، على جمهورها بمجموعة صور جديدة لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت هيفاء وهبي، بإطلالة كاجول، مما نال اعجاب متابعيها.

بإطلالة ملفتة.. هيفاء وهبي تتألق في شوارع باريس

يذكر أن، أحدث أعمال هيفاء وهبي الدرامية مسلسل «أسود فاتح»، بطولة: معتصم النهار، أحمد فهمي، شريف سلامة، روجينا، نانسي صلاح، صبري فواز، فراس سعيد، وناصر سيف وغيرهم، من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.