انت الان تتابع خبر تعرف لماذا منع عرض حلقة حنان مطاوع في رامز موفي ستار بالرغم من ظهورها في برومو البرنامج اتفرج! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تفاجئ الجمهور خلال الـ 30 حلقة ببرنامج "رامز موفي ستار" من منع إذاعة حلقة الفنانة حنان مطاوع، بالرغم من ظهورها في برومو البرنامج، وهو ما أثار تساؤل رواد السوشيال ميديا.

وقالت حنان مطاوع، خلال استضافتها في برنامج "تفاعلكم" على قناة العربية، أن فريق إعداد البرنامج تواصل معها وأكدوا لها أنها ستظهر في برنامج ترفيهي وستتعرض خلال الحلقة لمقلب لطيف وخفيف، ونفوا لها أن تلك الحلقة قد يكون لها أي علاقة ببرنامج رامز جلال. وأكدت أن الأمر لم يكن طريفًا بالنسبة لها على الإطـلاق، مشيرة إلى أنها قـــضت وقتها خلال الحلقة في لحظات رعـــب وخـــوف وبـكاء بسبب المقــلب، وأكدت أنها صدمت بعدما علمت أن رامز جلال هو صاحب المقــلب.

يُذكر أن برنامج "رامز موفي ستار" قد تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، ويُشارك فيه الفنان العالمي فان دام، ويقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام، وحققت مُشاهدات البرنامج أرقام قياسية بعد ساعات من عرضه.تم تصوير حلقات برنامج رامز موفي ستار، فيمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة من النجم العالمي فان دام، حيث يكون هناك أجواء من الإثارة والتشويق والرعب للضيوف خلال الحلقات.