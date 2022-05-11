نشوى مصطفى تعتذر لنفسها: حاربت علشان أكون ممثلة وماحققتش اللي اتمنيته

ابو ظبي - احمد الجزار - تحدثت الفنانة نشوى مصطفى عن عدم رضاها بما حققته في مسيرتها الفنية بسبب فرضها لبعض الشروط في أعمالها.

وكشفت نشوى مصطفى عبر حسابها على “فيسبوك”، كواليس تعلقها بالتمثيل في الطفولة منذ رؤيتها ليوسف شاهين في فيلم “باب الحديد”، وشعورها بعدم الرضا عما حقتته في مسيرتها الفنية حتى الآن.

وكتبت: “حلمى أننى أكون ممثلة بدايته كانت وأنا عندي ١١ سنة، كانت أول مرة أشوف فيلم باب الحديد، الممثل اللي بيعمل دور قناوى سحرنى، مكنتش أعرف اسمه ولا أعرف أنه مخرج، ولا كنت أفهم يعنى أيه مخرج”.

وتابعت نشوى مصطفى حديثها عن يوسف شاهين: “اتوحدت مع ‘حساس عينيه واللي لحد دلوقتى مع احترامى لكل عباقرة وأساتذة التمثيل مشفتش مساحة الصدق القصوى غير فى عنين يوسف شاهين وهو قناوى”.

وأوضحت: ” طفلة عندها ١١ سنة أحلامها شبت خارج حدود أسوار طبقة اجتماعية متفهمش يعنى أيه لما يسألوها عايزة لما تكبرى تطلعى أيه تقول لهم عايزة أبقى ممثلة”.

وأكدت نشوى مصطفى: ” حاربت علشان أكون ممثلة، وقدرت وبشروطى، بس معرفتش أحارب علشان أكون ممثلة زي ماكنت أتمنى، استسلمت للتننميط ودى كانت شروطهم طالما أنا ليا شروط”.

وأضافت: “أحياناً كنت باقدر أفلفص بس وأنا باقرب من النهاية، باعتذر لنفسى أننى بمساعدة أخرين استسلمت وحرمتنى من متعة أننى أكون زي ما اتمنيت، ضيعت وضيعوا عليا فرصة الحياة، الحمد لله فى كل الأحوال، الحمد لله دايماً، الحمد لله”.

يذكر أن نشوى مصطفى لم تشارك في أي أعمال فنية خلال عام 2022، وانشغلت بتجربة تقديم البرامج التليفزيونية، حيث كان أخر ظهور فني لها في رمضان 2021 بالمسلسل الإماراتي “إللي نحبهم” وكذلك دوبلاج مسلسل الرسوم المتحركة المصري “آدم عليه السلام”.