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استشهاد 5 عسكريين ومقتل 16 إرهابي خلال مطاردات للعناصر الإجرامية في سيناء (صور)

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Ahmed Elgazar 0 تبليغ

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ابو ظبي - احمد الجزار - انطلاقاً من الثوابت الوطنية للقوات المسلحة فى الحفاظ على أمن وإستقرار البلاد وفى إطار جهودها وإجراءات التنسيق بين قوات إنفاذ القانون خلال المدة من السابع من مايو الجارى وحتى اليوم .

وثأراً لدماء الشهداء تم ملاحقة ومحاصرة عدد من العناصر الإرهابية بالمناطق المنعزلة والمتاخمة للمناطق الحدودية حيث قامت القوات الجوية يوم  السابع من مايو بتنفيذ ضربة جوية مركزة أسفرت عن تدمير عدد  من البؤر الإرهابية ، وتدمير عربتين دفع رباعى تستخدمها العناصر الإرهابية فى تنفيذ مخططاتها الإجرامية نتج عنها مقتل 9 عناصر تكفيرية ،  كما نجحت القوات المسلحة، فى إكتشاف وتدمير عدد من العبوات الناسفة المعدة لإستهداف قواتنا  ، وفجر اليوم الحادى عشر من مايو واصلت قواتنا الجوية تنفيذ ضرباتها المركزة  مما أسفر عن تدمير عربة ومقتل 7 عناصر تكفيرية .

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كما تمكنت قوات إنفاذ القانون صباح اليوم من إحباط محاولة للهجوم على أحد الإرتكازات الأمنية وتم التعامل معها مما أدى إلى مقتل 7 عناصر تكفيرية والتحفظ على عدد من البنادق الآلية والخزن والقنابل اليدوية والأجهزة اللاسلكية وقواذف البركان , وقد تم التحفظ على جثث القتلى التكفيريين لحين تسليمهم إلى ذويهم حال التعرف عليهم .

ونتيجة للأعمال البطولية لقوات إنفاذ القانون نال شرف الشهادة ضابط و4 جنود كما أصيب جنديين أخرين .

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هذا وتؤكد القوات المسلحة أنها لن تترك حق الشهداء من أبنائها وعزمها على إستمرار جهودها فى محاربة الإرهاب وإقتلاع جذوره وأن عزيمة رجالها تزداد قوة ورسوخاً يوماً بعد يوم وأن مثل تلك المحاولات البائسة  من قوى الشر ومن يعاونهم لن تزيد قواتنا إلا إصراراً  على تحقيق الأمن والأمان لشعب مصر العظيم .

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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