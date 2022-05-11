انت الان تتابع خبر تعليق مفاجئ من نقابة المهن التمثيلية بعد أنباء وفاة الفنان أحمد ماهر.. أشرف زكي يؤكد أمراً مهماً! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ترددت أنباء خلال الساعات الماضية تفيد بوفاة الفنان أحمد ماهر، حيث انتشر الخبر بكل المواقع وتسائل الجمهور عن آخر المستجدات عن الفنان وحالته الصحية.

ونفى الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز" وفاة احمد ماهر، وأنه بخير وبصحة جيدة.وظهر الفنان أحمد ماهر ضيفا في الحلقة 16 من مسلسل مكتوب عليا، في مشهد كوميدي مع أكرم حسني بطل العمل الذي كان على وشك التورط في قضية مخدرات، لكنه نجا منها.

جدير بالذكر أن مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبد الجليل، وآيتن عامر، وهنادي مهنا، ولأول مرة المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرين، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.