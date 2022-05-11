جاك هارلو يصدر ألبومه الجديد " COME HOME THE KIDS MISS YO"...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 06:28 مساءً - أصدر المغني العالمي جاك هارلو ألبومه الجديد الذي يحمل إسم " COME HOME THE KIDS MISS YO" أو "عد إلى المنزل الأطفال اشتاقوا لك" ، ويتضمن الألبوم 15 أغنية منوعة تعاون فيها مع أشهر النجوم منهم دراك، ليل واين ، جستين تمبرليك وفاريل.

مغني الراب الشهير افتتح هذا الألبوم بإصدار فيديو كليب رسمي لأغنية " FIRST CLASS" من إخراج جاك بيجرت وإيس برو وبطولة أنيتا ، وتعتبر هذه الأغنية كأحد أهم الأغاني في العالم جددها جاك على طريقته ، ويحتفل جاك بإصدار هذا الألبوم في العديد من المناسبات منها إطلالة خاصة في "تونايت شو" مع الإعلامي الشهير جيمي فالون.

يُعتبر جاك هارلو أحد أعظم نجوم الموسيقى الجدد ، الذي وصفه "فارايتي" بأنه صانع الهيتات المقبلة ، وحقق جاك في فترة قصيرة الكثير من النجاحات أوصلته لجوائز الجرامي والتصنيف البلاتينوم مع ملايين المشاهدات على أعماله ، ويعتبر هذا الألبوم الثاني له بعد أول أعماله عام 2020 الذي حقق انتشاراً واسعاً.