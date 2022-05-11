أغنية «من أول دقيقة» لسعد لمجرد وإليسا تخطت 25 مليون مشاهدة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 06:28 مساءً - واصل فيديو كليب «من أول دقيقة» للنجمة اللبنانية إليسا والنجم المغربي سعد لمجرد، حصد الملايين من المشاهدات عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

وتتصدر الأغنية المركز الأول للمحتويات الرائجة لموقع الفيديوهات «يوتيوب»، محققة نسبة مشاهدة تخطت 25 مليون مشاهدة، وذلك على مدار الـ6 أيام الماضية.

وتعاون الثنائي في أغنية «من أول دقيقة» مع كل من الشاعر الغنائي أمير طعيمة، والملحن رامي جمال، والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، ومهندس الصوت ايلي بربر، وتولى إخراج الفيديو كليب كريم بنيس.

كلمات أغنية من أول دقيقة

«بغير من عيني وانا شايفك وده اللي وصلت ليه

لو اسمع اسمي بشفايفـك بقولك كرريه

وعمري ما هقدر اوصفلك بحبك قـد ايه

إرسمني في ليلك نجمة ضيها يلمع في العين

إكتبني في عمرك كلمة يحكوها الناس بعدين

انا نفسي اعيش فوق عمري يا حبيبي معاك عمرين

لو تطلبي مني عينيا لو تطلبي عمري كمان

هديكي سنيني الجيا وهكون راضي وفرحان

انتي اللي وجودك جنبي حسسني ان انا انسان

ده من اول دقيقة لحبك قلبي مال.. عرفت بميت طريقة أغير حال بحال

بتوه بين الحقيقة يا عمري والخيال

ده من اول دقيقة لحبك قلبي مال.. عرفتي بميت طريقة تغيري حال بحال

بتوه بين الحقيقة يا عمري والخيال

أنا عايزاك تفضل جنبي سندي وفارس أحلامي

قلبي في قربك متطمن خليك دايما ادامي

ده انا قبل ما بنطق كلمة بتكمل ليا كلامي

ده وجـودك بيكملني خليتي حياتي حياة

إحساسي بحبك خدني وانا هفضل ماشـي وراه

حضنك يا حبيبتي لا يمكن لو ثانية أعيش بـراه

فيه واحدة تمللي في ضهرك و في ضعفـــك هتقويك

تؤمرها حبيبي وأمرك هتقول شبيك لبيك

جنبك ولآخرعمرك هتعيش علشان ترضيك

ده من اول دقيقة لحبك قلبي مال.. عرفت بميت طريقة أغير حال بحال

بتوه بين الحقيقة يا عمري والخيال

ده من اول دقيقة لحبك قلبي مال.. عرفتي بميت طريقة تغيري حال بحال

بتوه بين الحقيقة يا عمري والخيال».