نور قدري تخطف الأنظار في أحدث ظهور على انستجرام

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 06:28 مساءً - نشرت الفنانة نور قدري، عدة صور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت نور قدري في الصور بمكياج جذاب وهادئ، مما نال إعجاب متابعيها.

بمكياج صاخب.. نور قدرى تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

وكشفت الفنانة نور قدري عن أعمالها القادمة، قائلة "الآن أقوم بتصوير مسلسل من فترة طويلة يسمي عودة الأب الضال وأوشكنا على الانتهاء من تصويره بالإضافة إلى فيلم مع عمر صلاح".

وتابعت أنها بعد ولادة ابنها حمزة بدأت في العمل الفني من الصفر من جديد عندما قامت بتوقيع عقد مع روتانا كان سنها 16 سنة وأبوها وقّع بدلا عنها.