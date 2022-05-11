انت الان تتابع خبر رد مفاجئ من حنان مطاوع على مربوحة بعد أن جابت سيرتها مع لميس الحديدي اتفرج ماذا قالت! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ردت الفنانة حنان مطاوع، على إشادة الفنانة رحمة أحمد بها، حيث وصفتها بأنها "ممثلة عبقرية" خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة ON.

وكانت رحمة أحمد قالت خلال اللقاء عن حنان مطاوع: "ممثلة عبقرية، بتجيب من جوه، حقيقية أوي، بصدقها جدا، ذكية أوي، شاطرة أوي، وبتعرف تعمل كل شخصية وانفعالاتها وحزنها وفرحها، مش أي ممثلة تقدر تعمل كده، وأنا بنبهر بيها، كل مرة ببتفرج عليها بنبهر بيها".

وحققت الفنانة رحمة أحمد، نجاحا كبيرا من خلال دور "مربوحة" في مسلسل "الكبير أوي 6" رمضان 2022، من تأليف مصطفى صقر، إخراج أحمد الجندي، بطولة أحمد مكي، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، ليلى عز العرب، محمد سلام، وحسين أبو الحجاج وغيرهم.

ونافست الفنانة حنان مطاوع في رمضان 2022 بمسلسل "وجوه" الذي يمثل أول بطولة مطلقة لها بدراما رمضان، وشارك في المسلسل النجوم: أحمد وفيق وعابد العناني ومحمود عبد المغني وهالة فاخر وتامر فرج وغيرهم.