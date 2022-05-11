انت الان تتابع خبر بعد انفصالها عن أبو هشيمة.. ياسمين صبري تأخذ إجازة في مكان خيالي.. لن تتخيلوا أين سافرت! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بعد وقت قصير من طلاقها سافرت الممثلة المصرية ياسمين صبري الى جزيرة موريس في المحيط الهندي لتأخذ اجازة.

وشاركت صبري جمهورها صوراً لها من احد الفنادق المشهورة في جزيرة موريس وهو فندق One&Only Le Saint Géran وظهرت وهي مستمتعة وتسير بجوار أشجار النخيل. وعلقت صبري على الصور قائلة: "صباح الخير من عالمنا الجميل".ارتدت ياسمين فستان باللون الازرق الغامق وطويل، كما ارتدت قبعة لحماية نفسها من الشمس، والفستان مكشوف عند احد اكتافه وتزين بشريط على كتفه الثاني.