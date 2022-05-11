تأييد تغريم ريم البارودي 20 ألف جنيه في سب وقذف ريهام سعيد

ابو ظبي - احمد الجزار - أيدت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، اليوم الأربعاء، تغريم الفنانة ريم البارودي 20 ألف جنيه، في الدعوى القضائية المقامة ضدها من الإعلامية ريهام سعيد والتي تتهمها فيها بالسب والقذف.

ووفقا لأوراق الدعوى التي حملت رقم 2131 لسنة 2021، أقامت ريهام سعيد دعوى سب وقذف على الممثلة ريم البارودي، على خلفية سبها لها.

وتستند الدعوى إلى مقطع صوتي مسرب على مواقع التواصل الاجتماعي، للفنانة ريم البارودي تسب فيه الإعلامية ريهام سعيد.

كانت المحكمة الاقتصادية، قد حددت جلسة ١٠ مارس السابق، لنظر أولى جلسات استئناف الفنانة ريم البارودي على حكم تغريمها 20 ألف جنيه، والتعويض بالحق المدني 20 ألف جنيه، في الدعوى القضائية المقامة ضدها من الإعلامية ريهام سعيد، والتي تتهمها فيها بالسب والقذف.

ووفقا لأوراق الدعوى؛ التي حملت رقم 2131 لسنة 2021؛ أقامت ريهام سعيد دعوى سب وقذف على الممثلة ريم البارودي، على خلفية سبها لها، حيث تستند الدعوى إلى مقطع صوتي مُسرّب على مواقع التواصل الاجتماعي، للفنانة ريم البارودي؛ تسب فيه الإعلامية ريهام سعيد.

وفي وقت سابق قررت المحكمة الاقتصادية؛ تغريم الفنانة ريم البارودي 20 ألف جنيه، والتعويض للمدعى بالحق المدني 20 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد.

وجاء في أوراق الدعوى التي تحمل رقم 2131 لسنة 2021، سب الممثلة ريم البارودي للإعلامية ريهام سعيد في أحد البرامج التليفزيونية. وأقامت ريهام سعيد؛ قضية جنح ضد ريم البارودي بتهمة السب والقذف والطعن في الأعراض في وقت سابق، مسُتندة إلى تسجيل صوتي تُوجّه فيها سبابا، مشيرة إلى أن المحامي الخاص بها اعترف أن صوتها في التسجيل، هو الذي تعرضت فيه الإعلامية ريهام سعيد للسب، رافضة أن تكون طريقة الخلاف بينها وبين أي إعلامية أو فنانة بهذا الشكل، ويجب أن يكونوا قُدوة للجمهور.