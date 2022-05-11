نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ولدت بالقدس ولم تتزوج وهذا اَخر ما كتبته عن مصر.. معلومات عن شهيدة الإعلام شيرين أبو عاقلة على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح يوم الأربعاء، استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة “الجزيرة” برصاصة في الرأس، وإصابة الصحفي علي السمودي برصاصة في الظهر وذلك خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها.

واستشهدت أبو عاقلة بعد وقت قصير من إصابتها برصاصة في الرأس وتحديدا خلف الأذن رغم ارتدائها زي الصحافة والخوذة الواقية.

ونشرت الإعلامية علا الفارس مقطع فيديو يرصد لحظات إطلاق النار على الصحفية الشهيدة برصاص قوات الاحتلال.

وعلقت الفارس على الفيديو “القناص استهدفها في الجهة الوحيدة المكشوفة من الرأس.. جريمة قتل مع سبق الاصرار والترصد.

وكانت الصحفية الراحلة تغطي حادث اقتحام مخيم جنين برفقة مراسل صحفية القدس على سمودي الشي تعرض لإطلاق النار هو الآخر ووصفت حالته بالمستقرة.

-يعود أصل شيرين أبو عاقلة إلى مدينة بيت لحم ولكنها ولدت وترعرت في القدس يوم 3 يناير عام 1971.

-ديانة شيرين فهي تنتمي لعائلة مسيحية.

-وأنهت دراستها الثانوية في مدرسة راهبات الوردية في بيت حنينا.

درست في البداية الهندسة المعمارية في جامعة العلوم والتكنولوجيا في الأردن.

-انتقلت إلى تخصص الصحافة المكتوبة، وحصلت على درجة البكالوريوس من جامعة اليرموك في الأردن.

-عادت بعد التخرج إلى فلسطين وعملت في عدة مواقع مثل وكالة الأونروا، وإذاعة صوت فلسطين، وقناة عمان الفضائية، ثم مؤسسة مفتاح، وإذاعة مونت كارلو.

-انتقلت للعمل في عام 1997 مع قناة الجزيرة الفضائية.

-شيرين أبو عاقلة كانت من الرعيل الأول للمراسلين الميدانيين لقناة الجزيرة، عندما بدأت مع القناة سنة 1997.

– رفضت شيرين الزواج والارتباط، بسبب خوف الآخرين من طبيعية عملها كمراسلة صحفية في بلد يشهد قتالًا بشكل شبه يومي، وحتى لا يخسرها أحد، لكنها آمنت بشرعية قضية وطنها ومع ذلك حافظت على الموضوعية والاحتراف بعملها مع إدراك أنها يمكن أن تتعرض حياتها للخطر في أي لحظة.

وثقت الصحفية شيرين أبو عاقلة، آخر زيارة لها لمصر، والتى أجرتها فى شهر أغسطس العام الماضي، بصورة على صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك»، وذلك فى 16 من أغسطس 2021.

وكتبت الصحفية شيرين أبو عاقلة، على الصورة التى نشرتها خلال زيارتها لأهرامات الجيزة «مافيش بجمالك يا مصر».

دعت السفارة الأمريكية في إسرائيل، لإجراء تحقيق في حادث مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة وإصابة زميلها علي السمودي، وفقا لما ذكرته قناة العربية فى نبأ عاجل.

ودعا السفير الأمريكي في إسرائيل لتحقيق «جدي» في ملابسات مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة التي تحمل الجنسية الأمريكية.

كما طالب السفير البريطاني في إسرائيل بإجراء تحقيق «سريع ومعمّق وشفاف» في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة.

-استشهدت في 11 مايو 2022 في مخيم جنين عن عمر يناهز 51 عاما.