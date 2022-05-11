غدا.. دار الأوبرا تحتفل بعيد العمال على المسرح المكشوف

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 04:25 مساءً - احتفالا بعيد العمال، تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، حفلا لمركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد، ويحييه فصل كورال الأطفال والشباب تدريب الدكتور محمد عبد الستار، وذلك في الثامنة مساء الخميس 12 مايو على المسرح المكشوف.

يتضمن برنامج حفل الأوبرا مجموعة متميزة من الأعمال الغنائية الحماسية التى تحث على البناء والعمل، منها أحلف بسماها، وتعيشي يا بلدي، ومصر يا أعز الحبايب، ويا حبيبتي يا مصر، ويا عروسة النيل، وتعرف تتكلم بلدي، ويا شباب آن الأوان، وبوابة الحلواني، وراحة فين يا عروسة، وأحلى بلد، وإن كان ع القلب، والمصريين أهما، ومصر تتحدث عن نفسها، ودقت ساعة العمل، ومصانع الرجال، ومصريتنا، والحلوة دي، واقفل بقا يا سمسم، وحياة رب المداين و بلد التاريخ.

أداء كل من مريم حنفي، وأحمد طارق، وشمس الأسواني، وغادة ياسين، وأحمد مجدي، ورحمة ضاحي، ورحمة عصام، ولوجين تامر، وملك عبد المنعم، وزياد، وجوفاني، وأحمد فايد، وهاجر، وملك سعيد، ومهدي، وفاروق، ومروان، وآيتن، ويارا، ورقية، وشادي، ومصطفى ناصر.

يذكر أن مركز تنمية المواهب أنشئ بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون، ويضم أقساما مختلفة ومتنوعة، إلى جانب إقامة حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم خلال فترة الدراسة.

كما تقدم دار الأوبرا المصرية بالتعاون مع المركز الثقافي النمساوي بالقاهرة، حفلا للثنائي الموسيقي النمساوي ديو اليادا، وذلك فى الثامنة مساء الأحد 15 مايو على المسرح المكشوف.

يضم الفريق العازفين بوجدان لاكيتيتش (أكورديون) وميشال كنوت (ساكسفون)، اللذان يقدمان جولة فى الموسيقى العالمية تتضمن مختارات من المؤلفات الشهيرة ليوهانس برامز ، وإيدڤارد جريج، وبيلا بارتوك، وجيرشوين، إلى جانب رقصات فلكلورية رومانية وتقليدية اسكندنافية وعدد من الأعمال الغنائية العالمية للأطفال.

يذكر أن ديو البا تأسس عام 2013 ولفت الأنظار بسبب براعة عضويه في أداء الموسيقى الكلاسيكية.

وقدم أكثر من 200 حفل في 40 دولة، وحصل على عدة جوائز وتم اختياره ضمن فرق صوت الموسيقى النمساوية الجديدة لعام 2016 - 2017.