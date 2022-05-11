انت الان تتابع خبر اتفرج منة فضالي قلبت السوشيال ميديا بالأبيض المخرم والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة منة فضالي مجموعة من الصور الجديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام، حيث ظهرت فستان من اللون الأبيض المشكوف من منطقة الصدر والأفخاذ مع استخدام الكثير من المكياج، مما أثارت إعجاب الجمهور معلقة : مفيش اجمل من انك تكون متصالح مع نفسك ورغم كل شئ عندك امل مهما كانت الظروف ومهما كان حواليك حاقدين و ب١٠٠ وش حبو نفسكم وحبو الناس وحبولهم الخير لان كله مردود وفيش حاجه بدوم غير الكلمه الحلوه والعمل اللي من القلب

وحظيت منة فضالي علي الكثير من الاعجاب والتعليقات علي هذه الصور مثل ايه الرقة دي سعاد حسني اوي -ليه نفختي شفايفك نصيحة حبيبتي خليك على طبيعتك كنت جميلة الجميلات وانت على الطبيعة

أخر أعمال منه فضالي

وتشارك منة فضالي في مسلسل نصيبي وقسمتك حكاية تاج راسنا بابا وهو من إخراج محمد الخبيري وسيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، والحكاية من بطولة صلاح عبد الله، منة فضالي، بسمة داوود، إسلام جمال.

كما تقوم أيضا بتصوير فيلم “ميني بار”، بطولة كلا من نضال الشافعى ، مدحت تيخا، صلاح عبد الله ، أمينة ، منه فضالى ، راندا البحيرى ، محمد أتوكا ، طاهر أبو ليله ، علاء مرسى ، روان فؤاد ، ياسر الزنكلونى ، محمود فارس ، علاء زينهم ، حسن عبد الفتاح ، صبرى عبد المنعم، إبراهيم المصرى ، إبرام سمير ، مارى وجيه.