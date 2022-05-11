زاهي حواس يلقي محاضرة عن الإكتشافات الأثرية بالأقصر في تكساس

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 12:28 مساءً - ألقي عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس محاضرة عن الإكتشافات الأثرية الأخيرة بالأقصر، بحضور ٢٥٠٠ شخص، وذلك بمتحف هيوستن للعلوم الطبيعية بولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد حواس، أن تاريخ المدينة الذهبية المفقودة بالأقصر يعود إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، واستمر استخدامها من قبل توت عنخ آمون، أي منذ 3000 عام.

وقال حواس، إن العمل قد بدأ في هذه المنطقة للبحث عن المعبد الجنائزي الخاص بالملك، توت عنخ آمون، لأنه تم العثور من قبل على معبدي كل من "حور محب" و"آي".

وعثرت على أكبر مدينة على الإطلاق في مصر، والتي أسسها أحد أعظم حكام مصر، وهو الملك "أمنحتب الثالث"، الملك التاسع من الأسرة الثامنة عشرة، والذي حكم مصر من عام 1391 ق.م. وحتى 1353 ق.م. وقد شاركه ابنه ووريث العرش المستقبلي "أمنحتب الرابع"، أخناتون، آخر ثماني سنوات من عهده.

وتحدث "حواس" اشتراكه في إعادة إعلان كشف أثري مهم بمنطقة الغريفة الأثرية بمحافظة المنيا؛ وذلك للترويج للسياحة لمصر، على قناة ديسكفري العالمية مع المستكشف Josh Gates.

ومُنح Gates الوصول إلى واحدة من أكثر المغامرات الجريئة في موقع التنقيب عن غرفة سرية مصرية قديمة، تم الكشف عنها لأول مرة على الهواء مباشرة في برنامج قناة Discovery.

وافتتح حواس، التابوت لأول مرة مع جوش جيتس، نجم برنامج إكسبيديشن غير معروف، الذي تم بثه على قناة ديسكفري في صعيد مصر، مشددا على أن القبر مكان مهم للغاية لسببين، لأنه لم يفتح من قبل ولأنه عائلة مصرية قديمة كاملة، ولم يتم الكشف عن المومياء الموجودة داخل التابوت منذ 3000 عام.

وفي نهايه المحاضرة وقع حواس كتابه الجديد عن الملك رمسيس الثاني.