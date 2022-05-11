اليسا ناعية الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 12:28 مساءً - نعت الفنانة اليسا شيرين أبو عاقلة "أشهر صحفية فلسطينية، التي استشهدت صباح اليوم برصاصة في الرأس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها.

و كتبت اليسا عبر حسابها بموقع تويتر : الله يرحمها ، الظلم بشع كتير .

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة "الجزيرة" برصاصة في الرأس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها.

كما أشارت السلطات الصحية في فلسطين إلى إصابة الصحفي علي السمودي برصاصة في الظهر، موضحة أن وضعه مستقر، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".