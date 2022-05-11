انطلاق النسخة الخامسة من مسابقة ”أنا المصري” للأغنية الوطنية للشباب

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 12:28 مساءً - أعلن المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي التابع لوزارة الثقافة، عن النسخة الخامسة لمسابقة " أنا المصرى" للأغنية الوطنية للشباب، بعد النجاح الكبير الذى حققته المسابقة فى دوراتها السابقة تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم.

تجرى المسابقة في فروع "الغناء - التلحين - التأليف - التوزيع الموسيقي"، ويقدم القطاع خمس جوائز مالية، المركز الأول ٢٠ ألف جنيه، والمركز الثاني ١٥ ألف جنيه، والمركز الثالث ١٠ آلاف جنيه، والمركز الرابع ٧ آلاف جنيه، والمركز الخامس ٥ آلاف جنيه.

تتضمن شروط المسابقة ألا يقل عمر المتسابق عن ١٨ عاما ولا يزيد عن ٤٥ عاما، وأن يكون مصري الجنسية، ويحق للمتسابق التقدم بعملين فقط، مدة الأغنية لا تقل عن ٤ دقائق ولا تزيد عن ١٠ دقائق، ويقدم المتسابق إقرارا موقع من جميع عناصر العمل بالموافقة على التسابق، وألا يكون المتسابق قد فاز عن العمل المقدم في المسابقة من أي جهة أخرى من قبل، ويقدم العمل الفني كامل عبارة عن أغنية وطنية ( كلمات - لحن - غناء ) بصيغة MP3 .

يتم تنزيل استمارة المشاركة من صفحة المسابقة على الفيس بوك، ويتم تعبئتها إلكترونيا وترسل مع العمل المتسابق على البريد الإلكترونى التالى : [email protected]

وللعام الثانى يتم السماح بمشاركة المصريين بالخارج، وإرسال الاستمارة والعمل المتسابق على البريد الإلكترونى التالى : [email protected]

آخر موعد لاستقبال الأعمال ١ أغسطس٢٠٢٢ .

جدير بالذكر أن النسخة الرابعة للمسابقة تكونت لجنة التصفية الأولى من الفنان أحمد محسن والفنانة الدكتورة هويدا حرك، وضمت لجنة التحكيم الفنان المطرب مدحت صالح، والفنانة الدكتورة إيمان مصطفى، والمطربة ريهام عبد الحكيم، والموسيقار هشام نزيه، والشاعر أيمن بهجت قمر، وقد فاز بالجائزة الأولى مناصفة أغنية "فضفضة" غناء محمد طارق كلمات جرجس أنيس ألحان وتوزيع مينا أِشرف ، وأغنية "مصرنا" غناء رنيم قطيط كلمات وألحان نبيل قطيط توزيع مايكل جمال، أما الجائزة الثانية فاز بها مناصفة أغنية "3 حروف" غناء محمد زين كلمات طارق علي ألحان محمد زين توزيع محمد صلاح، ودويتو بعنوان "ملحمة بلد الأبطال" غناء ملك أيمن السيد وأحمد مصطفى البوشي كلمات عاطف صادق ألحان وتوزيع جورج مكرم، وفاز بالجائزة الثالثة أغنية "حكاية الشهيد" غناء كريم هاشم كلمات وألحان كريم هاشم توزيع بيشوي صفوت، وفاز بالجائزة الرابعة أغنية "أنا مصرية" غناء أميرة ضاحي كلمات بدوي مبارك ألحان ناصر شرف توزيع عبد الوهاب الرفاعي، وفاز بالجائزة الخامسة أغنية "بكل فخر" غناء أحمد حمادة كلمات محمد طلعت ألحان محمد عبد السلام توزيع هشام محمد .