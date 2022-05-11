انت الان تتابع خبر أول لقاء لـ معتصم النهار وابنته بعد طلاقه من لين برنجكجي - اتفرجوا بالصورة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - نشر الممثل السوري ​معتصم النهار​ أول صورة له تجمعه بابنته ساندرا بعد طلاقه من زوجته ​لين برنجكجي​.وظهر معتصم مع ابنته في الصورة التي نشرها عبر خاصية القصص المصورة على صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وهما داخل السيارة خلال تواجده في سوريا.

وتفاعل الجمهور مع إطلالة معتصم وابنته هذه بشكل كبير، خصوصاً انها تعد الإطلالة الاولى لهما معاً بعد تأكيد طلاقه من زوجته لين برنجكجي. من جهة أخرى، كان معتصم قد فاجأ متابعيه بإضافة وصف جديد لاسمه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، حيث أضاف لقب "أبو ساندرا