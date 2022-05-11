انت الان تتابع خبر رحمة أحمد تكشف عن سبب تأديتها دور مربوحة في مسلسل الكبير والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشفت الممثلة ​رحمة أحمد​ عن سبب تأديتها لدور مربوحة في مسلسل ​الكبير​ ، مؤكدة أن الدور أعجبها ولهذا السبب وافقت عليه خصوصا أنها تلقت هذا العرض عن طريق الصدفة أثناء دراستها في كلية العلوم.

أضافت: "أحمد أمين دعمني للمشاركة في "الكبير أوي" وهو مثل الأخ ووقف جنبي كتير جدًا، واتعلمت منه كتير لأنه ذكي أوي وموهوب وعنده كتير يقدمه للناس وكمان عنده ملكه مهمة وهي إنه قادر على التوظيف السليم في المكان الصح".

وأضافت في حديثها موضحة كيفية تأدية لهجتها الصعيدية في العمل، وقالت: "اللهجة كانت صعبة عليا، وكنت فاكرة أنها سهلة بس ذاكرت لأن ليها مصطلحات معينة يجب نطقها بطريقة خاصة