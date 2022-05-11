انت الان تتابع خبر لن تتخيلوا مديرة أعمال شيرين تدخل العناية الفائقة بسببها.. إليكم ما حصل بعد حفلها!! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - دخلت مديرة أعمال الفنانة المصرية الشهيرة شيرين عبد الوهاب، وهي المنتجة سارة الطباخ إلى المستشفى، وذلك بعد حفلٍ كبيرة للمغنية. في التفاصيل، تعرضت المنتجة سارة الطباخ لأزمة صحية عقب عودتها إلى القاهرة من دولة ايطاليا، وتم نقلها إثر تلك الأزمة إلى أحد مستشفيات السادس من أكتوبر للعلاج، لتتواجد حاليًا في العناية المركزة على أن يتم فحص حالتها بشكل كامل للوصول إلى التشخيص

جدير بالذكر أن آخر ظهور لسارة الطباخ كان في حفل شيرين عبد الوهاب بإمارة أبوظبي الأربعاء الماضي.

ويمكن التّأكيد أن الطباخ قد شعرت ببعض الإرهاق وذلك بسبب شيرين عبد الوهاب، وتداعيات تنظيم حفلها، فمن المعلوم أن فنانة كشيرين لا تقبل على الإطلاق بحفلٍ يمر مرور الكرام، بل يحتاج إلى الكثير من الجهد والتعب، ليصل إلى أعلى مستوياته، فشيرين لا تقبل إلّا أن تقدّم الأفضل لجمهورها.

من جهةٍ أخرى، أشادت شيرين بالنجمين عمرو دياب وتامر حسني وقالت: ”الاتنين أصوات مميزة، وفي جنبهم مطربين تانيين مفضلين ليا زي أستاذنا فضل شاكر ووائل كفوري“.

وأبدت الفنانة إعجابها بالمغنية العراقية رحمة رياض، مشيرة إلى أنها تراها من أفضل المطربين الصاعدين في العراق، وردت على سؤال متابعة حول ارتدائها الحجاب وقالت: ”الحجاب حجاب النفس والروح والأخلاق أولاً قبل أي حاجة تاني“، وكشفت أيضاً عن عمر ابنتيها وقالت ان ابنتها هنا 11 عاما وابنتها مريم 14 عاما.