انت الان تتابع خبر الفنان أحمد العوضي يتسبب بأزمة مرورية في القاهرة اتفرج والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تسبب الممثل المصري ​أحمد العوضي​ بأزمة مرورية في الزمالك، حينما تجمع حوله جمهور من الشباب لالتقاط صور السيلفي معه.وقام العوضي بنشر مقطع فيديو على صفحته الخاصة في وسائل التواصل الاجتماعي حيث ظهر وهو ينزل من سيارته لالتقاط صور السيلفي مع محبيه.

ومن المقرر طرح قريباً فيلم "​البلدوزر​" الذي يقوم ببطولته أحمد العوضي، من اخراج ​طارق العريان​، ويدور العمل حول الفنون القتالية.وافتقد الجمهور أحمد العوضي في الموسم الرمضاني الماضي، وذلك بسبب انشغاله بتصوير مشاهده في فيلم "البلدوزر"، وتحضيره للعمل