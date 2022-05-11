أشهر فنانة عربية هربت ليلة الزفاف بعدما انخطبت 45 مرة وماتت وهي عذراء بعمر 93 .. لن تصدق من تكون؟

الرياض - محمد الاطلسي - أنها الفنانة المصرية أمينة رزق التي تعد أحد رواد الفن حيث قضت عمرا طويلا فى رحابه، ووهبت حياتها له فلم تتزوج، ولدت في طنطا في 15 أبريل 1910

وبدأ حبها للفن من سن الطفولة واستمر عطاؤها الفني حتى قبل وفاتها في عام 2003، عن عمر يناهز 93 سنة بأشهر قليلة.

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بدأت أمينة رزق مشوارها الفني في ظروف صعبة للغاية، إذ كان المجتمع يدين العمل بالفن ويرفض خروج المرأة، لكنها تمردت على الواقع السائد واقتحمت عالم المسرح والسينما وصارت نجمة التراجيديا.

في لقاء تلفزيوني نادر، تحدّثت الفنانة أمينة رزق مع الإعلامي الكبير مفيد فوزي عن أسباب عزوفها عن الزواج رغم أنها جميلة.

ومن عائلة كبيرة، فقالت والابتسامة تعلو وجهها: “نفدت بجلدي من الرجال، لكن على خشبة المسرح ارتديت مرات كثيرة طرحة الزفاف وخاتم الخطوبة”.

أمينة رزق “عدوة الرجال” أُطلق على الفنانة المصرية أمينة رزق عدة ألقاب أشهرهم لقب “عدوة الرجال”، وذلك لأنها رفضت الزواج وقررت التفرغ للفن.