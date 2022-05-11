نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر أول تعليق لـ إبراهيم عيسى بعد مطالبة الرئيس السيسي بإعداد قانون جديد للأحوال الشخصية على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - أعرب الكاتب إبراهيم عيسى، مؤلف مسلسل “فاتن أمل حربي”، عن سعادته بالتصريحات التي أدلى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم حول التوجه لإعداد قانون جديد للأحوال الشخصية.

وقال إبراهيم عيسى خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان ببرنامج “حديث القاهرة” المذاع عبر قناة القاهرة والناس : استقبلت تصريحات الرئيس السيسي اليوم بفرحة شديدة وفخر أشد، واقتناع بأنك أمام رئيس جمهورية جديد وجمهورية مدنية، ورجل ينتصر للدستور والقانون والمساواة بين المواطنين، ولا يمكن إلا أن تكون تصريحاته تعبر عن عقلية قادرة على فهم مقتضيات العصر ومتطلبات الواقع والمستقبل، واستجابة لملايين المصريين الذين يعانون سنويا ويوميا من جراء قانون كتب عام 1920 وتم تعديله أعوام 1929 و 1985 و2000 وكلها تعديلات شائهة مشوهة، والقانون قائم على أعمدة غير دستورية لا تحترم صيغة المواطنة برمتها.

وأضاف : نقطة بالغة الأهمية وشديدة القوة واللمعان قالها الرئيس في تصريحاته اليوم إن الشرع أو الدين لا يمنع الدولة ولا المجتمع من التشريع لنفسه، كما ذكر على لسان المستشار عدلي في المسلسل، فكرة إن الشرع أو الشريعة حديقة واسعة جدا تقدر تأخذ من أي شجرة، لكن ابتلينا بمن لا يرى إلا أشواك هذه الحديقة.

وتابع : تصريحات اليوم ليست انتصارا لمسلسل “فاتن أمل حربي” الصوت الدرامي الأول، لكن توجد أنشطة قامت بها منظمات وجمعيات المرأة لابد من احترامها وتقديرها والإشادة بها والمسلسل ثمرة هذه المجهودات.

وأكمل : هذا ليس التصريح الأول للرئيس عن الأحوال الشخصية، منذ تكلم عن الطلاق الشفوي والرغبة في تغيير القوانين، لدرجة إن البعض اتهمه بالانحياز للمرأة، فألح أكثر من مرة إنه منحاز للمساواة لأن المرة مظلومة فعلا.

وتحدث الرئيس السيسي عن قانون الأحوال الشخصية خلال مداخلة مع برنامج “صالة التحرير” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر قناة صدى البلد، وجاء في مداخلته : “خلال أيام سنتحرك لإعداد قانون أحوال شخصية يحقق العدالة للجميع”.

وأضاف الرئيس السيسي : “عاوزين قانون محايد ومتوازن، إحنا مش هدفنا استهداف حد، إحنا بنستهدف الضرر والأذى والخراب، لكن لا نستهدف أبدا لا المحبة ولا الود ولا الإخاء بين الأسر”.

يذكر أن مسلسل “فاتن أمل حربي” عرض في رمضان الماضي وهو من بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، محمد ثروت، هالة صدقي، فادية عبد الغني ومن تأليف إبراهيم عيسى ومن إخراج ماندو العدل ومن إنتاج العدل جروب.