انت الان تتابع خبر ظهور صارخ لطليقة سيد رجب الأجنبية المحجبة تخطف الأنظار بجمالها الأوربي الخارق اتفرج صورتها. والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أثيرت مؤخرا قضية الفنان سيد رجب، الشهير بـ"أبو العروسة" آخر أعمال الدرامية والتى تعرض حديثا، مع طليقته الأمريكية كيكى نيلسون، حيث فوجئ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى ببوست طويل من طليقة الفنان سيد رجب تتحدث فيه عن العلاقة بينهما بعد الانفصال.

ويبدو الكثير ممن تعاطفوا مع الفنان سيد رجب أو اختلفوا معه بعد كلام السيدة كيكى نيلسون لم يكونوا يعرفون من هى زوجته التى استمرت زيجتها من "أبو العروسة" لسنوات، لكنها مؤلفة ومترجمة أمريكية بارزة، ولها كتابات عدة خاصة بتلاوة القرآن الكريم.

وانتشرت صورة تجمع سيد رجب بطليقته، المحجبة، وبصحبتهما أبنائه الاثنين، زياد “ولد” وبسمة “بنت”.

تزوج سيد رجب، مرتين، وتعرف على زوجتيه من خلال المسرح، كانت الأولى شقيقة زميلته في المسرح، ووفي البداية رفضته عائلتها، وأخبره والدها أن هناك فوارق طبقية بينهما، وظلت معه لمدة 13 عاما وانفصلا بعدها بسبب الفوارق الاجتماعية.أما زوجته الثانية فهي موظفة أمريكية، كانت تعمل في إحدى المؤسسات الداعمة للمسرح، وتعرف “رجب” عليها خلال عمله وتزوجها بعدما انتهاء زيجته الأولى.

وفي مفاجأة صادمة كشفت السيدة كيكي نيسليون، طليقة الفنان سيد رجب، والتي تحمل الجنسية الأميركية، عن طرد زوجها لها من منزلها رغم اتفاقهما على الانفصال بهدوء، إلا أنه رفض إعطاءها حقوقها وطردها من المنزل.

ورد الفنان سيد رجب عبر بيان صادر من مستشاره القانوني وضح فيه أن هناك خلافات وخصومة بينهما في المحاكم المصرية لذا لا يريد التعليق على الأمر أو تصحيح ما نشرته.

وتابع البيان أن سيد رجب يرفض الخوض في الأمور الشخصية عبر وسائل الإعلام وأن طليقته رفضت كافة المحاولات لحل الخلافات بينهما ودياً تجنباً لوصولها إلى ساحات القضاء.

واعتبر سيد رجب في بيانه أن توقيت النشر يعد تعمد للإساءة له واستغلالاً لنجاح مسلسله الأخير أبو العروسة.

ومن جهتها علقت محامية سيد رجب على الأزمة عبر منشور لها على الفيسبوك، مؤكدة أنها تلتزم الصمت احتراماً لآداب المهنة.

وتابعت: "سيد رجب أخ وصديق غالي، ومحترم وأب جميل وحنون، وعبدالحميد في أبوالعروسة هو اللي يشبه سيد، مش سيد اللي بيمثل دور عبدالحميد، وأنا لولا الملامة، كنت تكلمت كتير، لكن المهنية وآدابها تفرض علينا الصمت، وعشان كده أنا بشكل شخصي حزينة جدًا من إمبارح لأن الظلم وحش".

ووجهت رسالة إلى سيد رجب قائلة: "أصعب حاجة أنك تقرر متردش، رغم أنك تملك كل الردود اللي توضح الحقيقة، لكن تعض لسانك وتسكت لأن الخلاف مطروح أمام المحاكم، واحترامًا للقانون علينا انتظار القول الفصل وأحكام المحاكم.

ما علينا يا سيد يا رجب يا صديقي، اللي ما بيكسرش بيقوي، وياما يا صديقي في مشوار عمرنا ما دقت على رأسنا طبول.. اشتدي يا أزمة تنفرجي".