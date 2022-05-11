خطوبة نجمة طيور الجنة«جنى مقداد » تشعل منصات التواصل .. لن تصدق من هو العريس؟

الرياض - محمد الاطلسي - تعتبر خطوبة جنى مقداد من الأخبار الجديدة التي أحخدث ضجة كبيرة على جميع وسائل التواصل الاجتماعي وأثارت دهشة الجماهير في كل مكان، حيث أن هناك اهتمام كبير بأخبار جنى مقداد التي كانت من أهم الأطفال الموجودين في طيور الجنة أهم قناة للأطفال وكان يتابعها الكبار والصغار في وقت واحد.

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خبر خطوبة جنى مقداد

لقد كان السبب في انتشار خبر خطوبة جنى مقداد صورة لها مع أخيها معتصم مقداد، وقد كتب عليها ما شاء الله خطوبة جنى مقداد، مما أثار دهشة الجمهور، حيث أن جنى مقداد لم تتعدى ال 13 عام وهو عمر صغير للغاية على الخطوبة.

تأكيد خبر خطوبة جنى مقداد

يعتبر خبر خطوبة جنى مقداد من الأخبار الهامة التي انتشرت بسرعة البرق بين رواد السوشيال ميديا، فلقد كان الخبر من الأخبار الهامة لكون جنى مقداد من الأطفال الذين اشتهروا بسرعة على طيور الجنة.

لم يتم تأكيد خبر خطوبة جنى مقداد أو حتى نفي الخبر من قبل أي أحد من العائلة، حيث أن هناك أقاويل عن خطوبة جنى مقداد تمت والعريس هو شقيق نور غسان زوجة الوليد مقداد ولكن ليس هناك أي تأكيد.

تخرج جنى مقداد كل فترة بمجموعة من الصور لتطل على الجمهور الذي يتابعها منذ صغرها بمجموعة من الصور ، وكانت الصورة الأخيرة رائعة بعد خسارة جنى مقداد وزنها بشكل ملفت لتصبح رشيقة للغاية مع إطلالة شبابية جميلة.

حيث تعتبر جنى مقداد ابنة خالد مقداد صاحب قناة طيور الجنة من الأطفال الذين تركوا بصمة كبيرة في قناة طيور الجنة من خلال أغاني متميزة للغاية مع ترك أغنياتها في كل بيت يرددها كبار وصغار لجمال كلماتها وكانت قد كتبت أنها تحب الذهاب للمدرسة عن المذاكرة أون لاين.