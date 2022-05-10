أشرف زكي عن الهجوم على فيلم أحمد حلمي الجديد: حملات مأجورة لتشويه الفيلم (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - علق نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي على الانتقادات التي يتعرض لها فيلم “واحد تاني” بطولة الفنان أحمد حلمي، وذلك بسبب اعتقاد البعض بأنه جريء ويتضمن إيحاءات جنسية.

وقال أشرف زكي في تصريحات تليفزيونية: فيه حاجة اسمها الرقابة على المصنفات والفيلم بيتعرض عليها وهي اللي تسمح وتمنع، وفي الآخر هي صناعة وقائمة على منافسة، وتشويه الفيلم طريقة مش جديدة، ودي حملات مأجورة.

وتطرق أشرف زكي للحديث عن الهجوم الذي حدث على مسلسل الاختيار الموسم الثالث، مشيرًا إلى أنهم يستعدون لمشروع أقوى من الاختيار.

وأكد أشرف زكي على أهمية دور الفنان في خدمة وطنه، قائلا: الفنان المصري في خدمة بلده ولو متنا هنكون شهداء وفداء لوطننا.

أزمة فيلم واحد تاني

ويذكر أن، فيلم واحد تاني تعرض لحملة من الهجوم منذ عرضه، وذلك بسبب احتوائه على ألفاظ جريئة في اعتقاد البعض وأنه لا يناسب المشاهدة العائلية وبه إيحاءات جنسية، ولم تكن هذه الأزمة الأولى التي تعرض لها الفيلم، حيث سبق وأتُهم بالاقتباس من فيلم أجنبي آخر يحمل اسم jonathan، وذلك بسبب القصة المتشابهة بين الفيلمين.

أبطال فيلم واحد تاني

فيلم واحد تاني من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شارك خضير، وضم عددًا كبيرًا من الفنانين، من بينهم نسرين أمين، نور إيهاب، سيد رجب، روبي، عمرو عبد الجليل، وغيرهم من الفنانين، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا.