نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر أول ظهور لـ معتصم النهار مع ابنته بعد أنباء منعه من رؤيتها (صور) على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - شارك الفنان السوري معتصم النهار صورته الأولى له مع ابنته ساندرا بعد طلاقها من زوجته لين برنكاجي.

وظهر معتصم وابنته خلال الصورة التي نشرها عبر حسابه على “إنستجرام”، وذلك أثناء تواجدهما في السيارة أثناء تواجده في سوريا.

ولم يظهر وجه ساندرا في الصورة وكُتبت عليها كلمة “حبي”، ولاقت اللقطة رد فعل كبير من الجمهور.

ونشر صورة أخرى ظهرا فيها وهما يلعبان، وعلق عليها الممثل السوري: “قضيت إجازة ممتعة مع ابنتي”.

وجاءت الصور نفيًا لما تم تداوله مؤخرًا من أنباء عن منع الممثل السوري تمامًا من رؤية ابنته الصغيرة.

من ناحية أخرى، فاجأ معتصم متابعيه بإضافة وصف جديد لاسمه عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، حيث أضاف لقب “أبو ساندرا”.

عادة ما يتحدث معتصم النهار عن علاقته الجيدة بابنته، حيث أكد في وقت سابق أنه يفتقدها دائمًا، خاصة مع انشغاله بتصوير أعماله.

وأوضح النهار أن هناك علاقة قوية بينه وبين ابنته، وأنه لا يحب أن يفكر في غيابه عنها بسبب عمله، مشيرًا إلى أن الأمر يجعله يشعر بالاكتئاب عند التفكير فيها،

قالت النجمة السورية في إحدى مقابلاتها إنه عندما يبتعد عن الفتاة ويريد التحدث معها عبر الإنترنت تظهر ساندرا على وشك البكاء وتتأثر ببعده عنها لكنها تحاول إخفاء البكاء. في الداخل حتى لا يراها والدها في هذه الحالة.

كما أشار معتصم إلى أنه عندما يرى ابنته في هذه الحالة يتأثر هو الآخر، لكنه يحاول تجاوزها والتحدث عن أي شيء يجعلها في حالة أفضل.

من ناحية أخرى؛ أثار خبر انفصال معتصم النهار عن زوجته لين برينكجي جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

في مقابلة مع الإعلامية رابعة الزيات، في برنامج “Show the Story”، كشفت لين برينكجي أنها التقت معتصم النهار عندما كانت صغيرة، عندما كانت في العشرين من عمرها فقط، وهذا ما جذبها وجذبها لها. بالنسبة له في البداية كان شكله وعمله في الفن.

وأضافت أنها امرأة تغار على زوجها كباقي النساء، لكنها أكثر عقلانية في هذا الصدد.

أنجب الزوجان ابنتهما بعد عام من زواجهما، في عام 2016.

اقرأ أيضا

معتصم النهار يكشف لأول مرة عن سبب انفصاله عن زوجته (فيديو)